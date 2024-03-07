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يلين: عدم مساعدة الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا "هدية" لبوتين وإيران

منذ 3 دقائق
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الخميس: “إن عدم موافقة الكونغرس على مساعدات جديدة لأوكرانيا ليس إلا هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيران وخصوم آخرين مع نفاد الذخيرة من القوات الأوكرانية أمام الغزو الروسي”.

وفي بداية اجتماع ثنائي مع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في واشنطن، حثّت يلين رئيس مجلس النواب مايك جونسون مرة أخرى على الإسراع بإقرار حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا. ويجتمع أعضاء الكونغرس مساء اليوم الخميس للاستماع إلى خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس جو بايدن.

وقالت يلين: “مع استمرار عدم تحرك مجلس النواب، تكسب روسيا أرضاً وتضطر أوكرانيا إلى تقنين استخدام الذخيرة والإمدادات… يتعيّن على مجلس النواب التحرك وإظهار قوة الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة عدوان بوتين. عدم تحرك الكونغرس ليس إلا هدية لبوتين وإيران وغيرهما من الخصوم الذين يناهضون أمريكا وحلفاءها”.

وقدمت إيران لروسيا صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة أسلحة أخرى.

وقالت يلين أيضاً: “إن دعم ميزانية أوكرانيا سيكون مرهونا بإجراء إصلاحات أخرى بالإضافة إلى الشفافية والرقابة القوية بالفعل”.

    المصدر :
  • رويترز

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