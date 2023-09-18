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يلين: لا مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة ركود

منذ 15 دقيقة
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الاثنين إنها لا ترى أي مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة ركود لكنها حذرت من أن عدم إقرار الكونغرس تشريعاً يحافظ على استمرار عمل الحكومة ينذر بتباطؤ الاقتصاد.

وقالت يلين لشبكة “سي.إن.بي.سي”، “لا أرى أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش”، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي لا تزال قوية أيضا وأن التضخم آخذ في الانخفاض.

وأضافت “ليس هناك أي سبب على الإطلاق للإغلاق… خلق… موقف يمكن أن يتسبب في فقدان القوة الدافعة هو مخاطرة لسنا بحاجة إليها في هذه المرحلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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