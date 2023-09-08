يلين: الصين تواجه مشكلات اقتصادية لكن لديها هامش للمناورة

أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إلى أن الصين تواجه “مشكلات اقتصادية مختلفة”، لكن لديها أيضا “هامش مناورة معين للتعامل معها”.

وصرّحت يلين خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، أن الولايات المتحدة “تراقب عن كثب” التحديات التي تواجهها الصين، سواء كانت الاستهلاك الضعيف أو مشكلات الديون في القطاع العقاري أو التحديات الديموغرافية.

وتعتزم الولايات المتحدة اغتنام القمة لتسليط الضوء على وضعها الاقتصادي الجيد حاليا، من أجل إقناع البلدان النامية بالاعتماد عليها بدلا من الصين.

وعن النمو العالمي، قالت يلين “نحن ندرك المخاطر التي تهدد النمو العالمي”، مشددة على أن “التأثير السلبي الأكبر يأتي من حرب روسيا على أوكرانيا”، لكنها أضافت أنه رغم ذلك “فوجئت بقوة النمو العالمي والصمود الذي أظهره الاقتصاد العالمي”.