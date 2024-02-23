يمهد لصرف 880 مليون دولار.. صندوق النقد الدولي وأوكرانيا يتوصلان لاتفاق

أعلن صندوق النقد الدولي أن مسؤولين من الصندوق توصلوا مع الحكومة الأوكرانية يوم الخميس إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية المحدّثة، مما يمهد الطريق لصرف نحو 880 مليون دولار بمجرد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وجاء الاتفاق بعد ستة أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة أربع سنوات.

وقال صندوق النقد إن التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في البرنامج “يمضي على المسار الصحيح بشكل عام”، مشيرا إلى أن كييف استوفت جميع المعايير الهيكلية الخاضعة للمراجعة، وجميع معايير الأداء الكمي باستثناء واحد.

وذكر أن الاقتصاد الأوكراني أظهر نموا قويا وتراجعا في التضخم وعزز الاحتياطيات في عام 2023، لكن التوقعات لعام 2024 تظل غير مؤكدة إلى حد كبير مع استمرار معركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي.