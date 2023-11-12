يمينيون متطرفون يعتدون على مؤتمر حول فلسطين في فرنسا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة مساء أمس السبت، في مدينة ليون وسط شرق فرنسا عندما حاول نشطاء يمينيون متطرفون اقتحام مؤتمر حول فلسطين، في حين تظاهر الآلاف في باريس ضد الحرب في غزة.

وأوضحت المحافظة إنه تم توقيف شخص من اليمين المتطرف، مؤكدة أنها “تدين بشدة أعمال العنف المرتكبة”.

وفي التفاصيل، تواجدت قوات الأمن وسيارات الإطفاء بكثافة حول المبنى الذي استُهدف، حسب “فرانس برس”.

ونقلت “فرانس برس” عن كريستوف أوبرلين، وهو جراح عمل في غزة وشارك في المؤتمر لتقديم كتابيه الأخيرين، قوله إن “أشخاصا استعملوا العصي لكسر باب القاعة التي انعقد فيها المؤتمر، من دون أن يتمكنوا من دخولها.”

وأكد العديد من المشاركين أن القاعة التي تتسع لـ”120 شخصا” كانت “ممتلئة”، وأن بين الحضور أطفالا وكبارا في السنّ، مشيرين إل أن المعتدين كسروا إحدى النوافذ.

وأفاد رئيس مجموعة “فلسطين 69” المنظمة للحدث، جيروم فاينيل،، بأنه يعتزم تقديم شكوى، مردفا: “إنهم من اليمين المتطرف، لقد هاجموا بالمفرقعات، وأحمل في يدي إحداها”، لافتا أيضا إلى “قضبان حديد” و”قوارير زجاجية”.

وقال أحد المشاركين الذين اتصلت بهم “فرانس برس”: “وجدنا أنفسنا عالقين…استعملنا الكثير من الأغراض لتحصين الباب”.

ونظم نحو 1200 شخص مسيرة بعد الظهر في ليون ضد اليمين المتطرف بدعوة جماعية مدعومة خصوصا من حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي وحركات مناهضة للفاشية.

أوقفوا المجزرة في غزة

وأمس السبت تظاهر بضعة آلاف في باريس تحت شعار “أوقفوا المجزرة في غزة”.

وطالب منظمو المظاهرة، الذين ينتمون إلى الجناح اليساري، فرنسا بأن تطلب “وقفا فوريا لإطلاق النار” بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت سابق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار.

وقال في مقابلة له مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنهم يشاطرون إسرائيل وجعها ويشاركونها “رغبتها في التخلص من الإرهاب، لكن في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون، هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل”، وأضاف “لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن ما سماه برد الفعل يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي.

وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل القانون الدولي في حربها على قطاع غزة، أكد ماكرون أنه “ليس قاضيا”، مبديا قلقه من أن يؤدي “القصف المكثف” لغزة إلى “استياء” في المنطقة.