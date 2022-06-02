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ينس ستولتنبرغ: ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف

2 - يونيو - 2022
ينس ستولتنبرغ

ينس ستولتنبرغ

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نبّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ اليوم الخميس، إثر لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، إلى أن على الدول الغربية أن تستعد “لحرب استنزاف طويلة المدى” في أوكرانيا.

وصرح ستولتنبرغ للصحافيين في البيت الأبيض: “علينا أن نستعد على المدى البعيد. لأن ما نراه أن هذه الحرب باتت حرب استنزاف”.

كما قال إنه بحث مع بايدن “استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا”، مضيفاً: ” علينا مواصلة دعم القوات الأوكرانية للدفاع عن أنفسهم”.

وتابع: “هدفنا دعم القيادة الأوكرانية لاتخاذ القرار عنها، ونثق بحكمتهم. هدفنا من مساعدة كييف هو تقوية موقفها بالمفاوضات”، وأضاف ستولتنبرغ: “علينا أن نكون مستعدين لأي حرب ستفرض علينا.. روسيا تتعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا”.

وستولتنبرغ موجود في العاصمة الاميركية للتحضير لقمة حلف شمال الأطلسي المقررة بين 28 و30 يونيو في مدريد.

وكان الأمين العام للناتو قد قال الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن إن الحرب في أوكرانيا “يمكن أن تنتهي غداً إذا وضعت روسيا حداً لعدوانها”، لكنه تدارك قائلاً: “إننا لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه حتى الآن”.

من جهته اعتبر بلينكن أن حرب روسيا على أوكرانيا ستستمر “أشهرا عدة” إضافية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسي، سيطرت القوات الروسية على مناطق في جنوب أوكرانيا أبرزها خيرسون وقسم من زابوريجيا، وتقدمت بوتيرة بطيئة في دونباس مع سيطرتها خصوصا على مدينة ماريوبول (جنوب شرق).

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