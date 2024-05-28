يوتيوب يحذف حساب الخارجية الإيرانية.. إليكم السبب

“هذه الصفحة غير متوفرة” بتلك العبارة يطالعك يوتيوب حين تدخل حساب وزارة الخارجية الإيرانية.

فقد قام موقع الفيديوهات الأشهر، الثلاثاء، بحذف القناة الرسمية للوزارة الإيرانية بعد نشرها فيديو دعمت فيه حركة “حماس”.

علماً أن يوتيوب لم يعلن رسمياً بعد سبب الحذف.

لكن الخطوة أتت بعد فترة وجيزة من نشر فيديو باللغة الإنجليزية بعنوان “المقاومة هي السبيل الوحيد لفلسطين”، حسب ما نقلت وكالة “تاس”.

إذ جاء في الفيديو المحذوف أن “المجتمع الدولي لم يظهر قوة حقيقية وإرادة حقيقية لوقف نمو المستوطنات غير القانونية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين منذ 75 عاماً”.

كما زعم أن “الشعب الفلسطيني وحركة حماس وجدا الطريق الصحيح الوحيد لمحاربة الظالم، ألا وهو مقاومة المحتل ومعاقبته”، في إشادة على ما يبدو بهجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، أسرت إثره مئات الإسرائيليين بينهم جنود ومدنيون أيضاً.

وكان العديد من مواقع التواصل في مقدمتها فيسبوك وإنستغرام، عمدت خلال الفترة الماضية إلى حذف فيديوهات أو “تعليقات” وصور اعتبرتها “مؤيدة لحماس، وتحض بالتالي على العنف والكراهية”، أو فسرتها على أنها معادية للسامية.

فيما شكا آلاف الفلسطينيين من تحيز شركة ميتا (المالكة لتطبيقي إنستغرام وفيسبوك)، مؤكدين أنها حذفت العديد من التعليقات المدافعة عن “دولة فلسطين والشاجبة للمجازر الإسرائيلية”، حسب وقولهم.

يذكر أن الحرب التي تفجرت بقطاع غزة في أكتوبر الماضي كان طرحت بشكل واسع قضية حرية التعبير في البلدان الغربية لاسيما الجامعات على بساط البحث.

كما أعادت بقوة اتهامات الانحياز ضد شركات مواقع التواصل الكبرى إلى الواجهة.