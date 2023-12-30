يوروستار تلغي جميع رحلات القطارات في لندن بسبب غمر المياه للأنفاق

أعلنت شركة يوروستار الدولية للسكك الحديدية أن المياه التي غمرت أنفاقا للقطارات في جنوب شرق إنجلترا تسببت في إلغاء جميع رحلات القطارات التي تربط لندن بالبر الرئيسي لأوروبا (السبت 30-12-2023) مما أدى إلى تعطيل سفر الآلاف في عطلة العام الجديد.

وألغت يوروستار في البداية 14 رحلة لكنها قالت لاحقا إنها قررت إلغاء جميع رحلات اليوم والتي تصل إلى 41 رحلة قطار نظرا لاستمرار غمر الأنفاق.

ولم يتضح على الفور سبب غمر أنفاق السكك الحديدية تحت نهر التيمز بالقرب من إبسفليت شرقي لندن.

وشهدت أجزاء من إنجلترا أمطارا غزيرة في الأيام القليلة الماضية، وتم إصدار “تحذير أصفر” من رياح عاتية جنوب إنجلترا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تدفق المياه إلى أحد الأنفاق وغمر المسار، في حين يجلس مئات المسافرين العالقين مع حقائبهم منتظرين في محطة سانت بانكراس في لندن.

وقالت يوروستار في بيان عبر البريد الإلكتروني “ندرك أن هذا وقت حيوي للعودة إلى المنزل في نهاية موسم الأعياد وقبل رأس السنة، ونقدم الدعم لعملائنا في المحطات”.

وتعد عمليات الإلغاء الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات هذا العام. فقد أفسد إضراب لم يعلن عنه مسبقا لعمال فرنسيين في 21 ديسمبر كانون الأول خطط سفر الآلاف في فترة عيد الميلاد.