يومٌ دمويّ في باكستان إثر استهداف مسجدين خلال احتفالات بالمولد النبوي

أعلنت الشرطة ومسؤولون في قطاع الصحة الباكستاني، أنّ ما لا يقل عن 57 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 60، في هجوم انتحاري وانفجار آخر وقعا في مسجدين اليوم الجمعة، خلال فعاليات بمناسبة المولد النبوي الشريف. فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.

وذكرت وسائل الإعلام أن أحد الانفجارين أدى إلى حصار العشرات تحت الأنقاض.

يأتي هذا وسط تصاعد هجمات جماعات مسلحة، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير/ كانون الثاني.

وقال مسؤول في قطاع الصحة المحلي يدعى عبد الرشيد، إنّ الانفجار الأول وقع في إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد، وأدى إلى مقتل 52 شخصا.

وذكر منير أحمد وهو مسؤول كبير في الشرطة، أنّ “المهاجم فجّر نفسه بالقرب من سيارة للشرطة على مقربة من مسجد مدينة حيث احتشد الناس من أجل موكب”.

ووقع الانفجار الثاني في إقليم خيبر بختون خوا المجاور، في شمال غرب باكستان، وأودى بحياة خمسة أشخاص. وذكرت قناة جيو نيوز أنّ سقف المسجد انهار من جراء الانفجار، وأن ما بين 30 و40 شخصًا محاصرون تحت الأنقاض.

ويقع الإقليمان على الحدود مع أفغانستان وتعرضا لهجمات في السنوات الماضية شنها متشددون يهدفون إلى الإطاحة بالحكومة الباكستانية.

ويعد الانفجار الذي وقع في بلوخستان هجومًا نادرًا على المدنيين، إذ استهدف المتشددون بالأساس قوات الأمن في السنوات الأخيرة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص وهم يساعدون في نقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف. وقال عبد الرشيد إن 58 شخصًا على الأقل أصيبوا، مضيفًا أن عدد القتلى قد يرتفع لأن كثيرًا من الجرحى في حالة خطيرة.

وشهدت باكستان ارتفاعًا في الهجمات التي يشنها متشددون منذ العام الماضي، عندما انهار وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان باكستان.

ونفت حركة طالبان باكستان، التي نفذت منذ تأسيسها عام 2007 بعضًا من أعنف الهجمات داخل البلاد، مسؤوليتها عن تنفيذ التفجيرين.

وفي يوليو/ تموز، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختون خوا أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.