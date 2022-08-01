"يوم ارتياح للعالم".. ترحيب عالمي بمغادرة سفينة الحبوب ميناء أوديسا

اعتبر الكرملين أنّ مغادرة أول سفينة تحمل حبوبًا ميناء أوديسا الأوكراني، بموجب اتفاق توسطت فيه تركيا، أنباء “إيجابية جدا”.

الأمين العام للأمم المتحدة بدوره، رحّب بمغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية من الميناء الأوكراني.

في السياق نفسه، رحّبت سفارة واشنطن في كييف بخروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية منذ بدء الحرب.

وغادرت السفينة رازوني التي تحمل علم سيراليون أوديسا الاثنين، حاملةً شحنة من الذرة في طريقها إلى بيروت.

وحوصر ميناء أوديسا وموانئ أوكرانية أخرى على البحر الأسود منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير شباط.

يوم ارتياح للعالم

في السياق نفسه، أكّد مسؤولون أوكرانيون وأتراك أنّ السفينة غادرت ميناء أوديسا إلى لبنان الاثنين 1 آب بموجب اتفاق ممر آمن‭‭‭ ‬.

ووصف وزير خارجية أوكرانيا ذلك بأنه “يوم ارتياح للعالم” خاصة للدول المهددة بالأزمات الغذائية والجوع بسبب تعطل الشحنات.

وأقلعت السفينة بعدما توسطت تركيا والأمم المتحدة في اتفاق لتصدير الحبوب والأسمدة بين روسيا وأوكرانيا في الشهر الماضي.

الى ذلك، قال وزير البنية التحتية الأوكراني “أولكسندر كوبراكوف”: “غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء… اليوم أوكرانيا، ومعها شركاؤها، يتخذون خطوة أخرى لمنع جوع العالم”.

هذا وتسهم روسيا وأوكرانيا بقرابة ثلث صادرات الحبوب العالمية. لكن العقوبات الغربية على روسيا والقتال بطول الساحل الشرقي لأوكرانيا حال دون الخروج الآمن لسفن الحبوب من الموانئ.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بالمرور الآمن لشحنات الحبوب من وإلى موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا على تويتر: “يوم الارتياح للعالم، خاصة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا مع مغادرة أولى شحنات الحبوب الأوكرانية أوديسا بعد شهور من الحصار الروسي”.