"يوم التشويش".. مظاهرات في إسرائيل ضد خطة نتنياهو

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، صباح الثلاثاء، وسط تل أبيب ضد خطة الإصلاح القضائي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، أن احتجاجات المعارضين لخطة التغييرات في المنظومة القضائية انطلقت في عدة أماكن في البلاد وستشمل محطات القطار في إطار ما يسمى بـ”يوم التشويش”.

وجاء في بيان صدر عن هيئة الاحتجاجات أن المظاهرات ستشمل محطات القطار “هاشلوم” في تل أبيب، واللد وهرتسليا وبنيامينا، و”هشمونا” في حيفا.

وحذرت شركة قطار إسرائيل المحتجين من مغبة تجاوز الخط الأصفر على الأرصفة ودعتهم إلى الابتعاد عن السكك الحديدية.

يخطط منظمو الاحتجاجات وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، لأعمال متنوعة وحازمة تهدف إلى وضع حد للإصلاح القضائي”، ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل.

وبحسب المنظمين، فإن احتجاجات اليوم “ستبدأ أسبوعا غير مسبوق من المقاومة المدنية، والعصيان على الإصلاح القضائي”.

ودعا قادة المعارضة الإسرائيليين إلى تصعيد الاحتجاجات، بينما يمضي الائتلاف الحكومي قدما في خططه لإلغاء بند “المعقولية”، بهدف منع إبطال قرارات الحكومة والوزراء على أساس “معقوليتها”.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون ليصبح قانونا نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد أمس الإثنين بظاهرة العصيان في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقال إنه لا يمكن قبول عصيان مجموعة في الجيش للحكومة المنتخبة.

وتشهد إسرائيل احتجاجات للأسبوع الـ29 ضد ما يسمى قانون “الإصلاح القضائي” المثير للجدل، إذ انضم إلى المعترضين على القانون، مجموعات من عناصر الاحتياط والطيارين والجنود في الجيش الإسرائيلي، ما اعتبره نتنياهو تهديدا لأمن إسرائيل.