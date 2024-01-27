الأحد 15 رجب 1445 ﻫ - 28 يناير 2024 |
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يونايتد إيرلاينز تستأنف رحلات بوينج 737 ماكس 9 بعد فحوصات

منذ 26 ثانية
طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

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قالت شركة يونايتد إيرلاينز للطيران إنها استأنفت استخدام طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 9 اليوم السبت في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأمريكية الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات ألاسكا إيرلاينز في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت يونايتد أن أولى رحلات ماكس 9 منذ السادس من يناير كانون الثاني أقلعت من نيوارك متجهة إلى لاس فيجاس في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (1530 بتوقيت جرينتش) وعلى متنها 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد. وتتوقع الشركة، ومقرها شيكاجو، تسيير بعض رحلات الركاب على متن طائرات ماكس 9 اليوم السبت.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير كانون الثاني على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية 171 طائرة بوينج 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات.

لكن الإدارة رفعت يوم الأربعاء أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة وقالت إن بوينج لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.

    المصدر :
  • رويترز

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