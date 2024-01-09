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يونايتد إيرلاينز تعثر على براغي مفكوكة بطائرات "ماكس 737"!

منذ ساعة واحدة
طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

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تفاقمت أزمة طائرات بوينج 737 ماكس الأخيرة (الاثنين 8-1-2024) بعد أن قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها عثرت على براغي مفكوكة في عدة طائرات (ماكس 9)، مما أثار مخاوف جديدة بين خبراء الصناعة بشأن كيفية تصنيع طائرتها الأكثر مبيعا.

وأوقف الهيئات التنظيمية الأمريكية 171 طائرة (737 ماكس 9) بعد انفجار بمقصورة طائرة تشغلها شركة ألاسكا إيرلاينز بعد قليل من إقلاعها من مطار بورتلاند بولاية أوريجون يوم الجمعة، مما أدى إلى هبوطها اضطراريا.

وقالت يونايتد إيرلاينز، وهي إحدى شركتي الطيران الأمريكيتين اللتين تستخدمان هذا الطراز من بوينج، إن عمليات الفحص التي أجرتها وجدت براغي مفكوكة في عدة لوحات. وزاد ذلك المخاوف بشأن عملية إنتاج 171 طائرة (ماكس 9) أوقفت عن التحليق حاليا.

وقال مصدر لرويترز إن يونايتد عثرت على ما يقرب من عشر طائرات بها براغي مفكوكة وإن الرقم قد يرتفع.

وواجهت بوينغ العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة (737 ماكس) في أوائل 2019 بعد حادث خلف قتلى.

وانخفضت أسهم بوينج ثمانية بالمئة اليوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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