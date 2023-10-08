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شركات طيران غربية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 11:51 مساءً
طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

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أعلنت شركة طيران يونايتد إيرلاينز اليوم الأحد، أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسلح على إسرائيل وإنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

وأضافت في بيان “سلامة عملائنا وموظفينا أولويتنا القصوى”.

وأردفت “سيّرنا رحلتين مجدولتين من تل أبيب في وقت متأخر من أمس السبت، وفي وقت مبكر من اليوم الأحد واستوعبت الرحلتان عملاءنا وأطقمنا وموظفينا المسافرين الذين كانوا في المطار”.

وتابعت: “ستظل رحلاتنا إلى تل أبيب معلقة حتى تسمح الظروف باستئنافها”.

هجوم مباغت

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت فجر السبت هجوما مباغتا برا وجوا، وتسللت من القطاع إلى مستوطنات ومدن إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل المئات وأسر العشرات أيضا.

كما شددت على أن الحرب لن تنتهي قريباً، متوعدة بالمزيد.

فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 600 في رقم غير مسبوق خلال السنوات الماضية.

أما على الجانب الفلسطيني فوصل عدد القتلى إلى 424 قتيلاً و2000 جريح.

 

    المصدر :
  • رويترز

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