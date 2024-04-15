يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها إلى تل أبيب وعمَان

قالت يونايتد إيرلاينز إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب الاثنين 15\4\2024.

كما ألغت شركة الطيران رحلاتها من مطار واشنطن دالاس إلى عمَان بالأردن غدا الثلاثاء 16\4\2024.

وقالت الشركة الاثنين إنها استأنفت رحلاتها المجدولة بانتظام بين مطار نيوارك ليبرتي في الولايات المتحدة ودبي.

من جهة ثانية قالت شركة لوفتهانزا الألمانية إنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب وعمان وأربيل غدا الثلاثاء 16\4\2024 بعد أن أوقفت شركة الطيران رحلاتها من وإلى الشرق الأوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأعلنت الشركة اليوم الاثنين 15\4\2024 أن الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ستظل متوقفة حتى يوم الخميس.

وأضافت أنها ستواصل عدم استخدام المجال الجوي الإيراني حتى الخميس.