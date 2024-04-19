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يونايتد إيرلاينز تلغي رحلات إلى تل أبيب حتى الثاني من مايو لدواع أمنية

منذ 43 دقيقة
طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

طائرة تابعة ليونايتد إيرلاينز

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ألغت شركة يونايتد إيرلاينز (الجمعة 19-4-2024) رحلتها اليومية من نيوارك بولاية نيوجيرزي إلى تل أبيب في إسرائيل حتى الثاني من مايو أيار لدواعٍ أمنية بعد هجوم إسرائيلي فيما يبدو على إيران.

وقالت شركة الطيران إن رحلة ثانية مزمعة من نيوارك إلى تل أبيب أُلغيت أيضا حتى 18 مايو أيار. كما ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب وأربيل حتى غد السبت.

وذكرت مصادر أن إسرائيل شنت هجوما على إيران اليوم الجمعة. لكن طهران قللت من أهمية الواقعة وأشارت إلى أنها لا تخطط للانتقام، وهي خطوة تهدف على ما يبدو إلى تجنب حرب إقليمية.

وكانت يونايتد إيرلاينز أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إلغاء رحلة مزمعة يوم الاثنين الماضي.

وتواجه شركات الطيران العالمية بالفعل اضطرابات في الرحلات الجوية بعد هجوم إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، مما أدى إلى تضييق الخيارات أمام الطائرات المسافرة بين أوروبا وآسيا.

وكانت يونايتد أول شركة طيران كبرى تستأنف خدمتها اليومية بلا توقف بين نيويورك وتل أبيب في الثاني من مارس آذار، بينما تخطط دلتا إيرلاينز لاستئناف الرحلات الجوية إلى تل أبيب في السابع من يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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