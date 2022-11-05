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يونهاب: أميركا تعتزم نشر قاذفات استراتيجية خلال المناورات مع كوريا الجنوبية

منذ 48 دقيقة
علما أمريكا وكوريا الجنوبية

علما أمريكا وكوريا الجنوبية

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ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن القوات الجوية الأمريكية تعتزم نشر قاذفات بي-1 بي الاستراتيجية السبت، في المناورات العسكرية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية وابلا من الصواريخ في الأيام الأخيرة احتجاجا على المناورات بين الجانبين.

وتجري سول وواشنطن تدريبات جوية منذ يوم الاثنين 31\10\2022 والتي تقرر تمديدها يوما حتى السبت، ردا على ما وصفتاه بالاستفزازات المستمرة من قبل كوريا الشمالية.

وقالت يونهاب إن هذه أول طائرات من هذا النوع يتم نشرها في تدريبات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ عام 2017، وأوضحت أن الولايات المتحدة تحتفظ بأربعة من هذه المقاتلات في جزيرة جوام الأمريكية في غرب المحيط الهادي منذ أواخر أكتوبر\تشرين الأول.

وكانت كوريا الجنوبية قد طلبت من الولايات المتحدة تكثيف نشر “الأسلحة الاستراتيجية” التي تشمل حاملات طائرات وغواصات نووية وقاذفات بعيدة المدى مثل بي-1 بي.

ولم ترد السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية على الفور على طلبات للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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