الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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يونيبر الألمانية تستأنف تشغيل "هايدن 4" التي تعمل بالفحم لإنتاج الكهرباء

منذ 10 دقائق
شركة يونيبر الألمانية

شركة يونيبر الألمانية

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قالت شركة يونيبر الألمانية للمرافق إنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها هايدن 4 التي تعمل بالفحم لأن وقفا لمدة ثلاثة أيام في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يتسبب في تعطلات لإمدادات الكهرباء.

وأضافت الشركة في بيان (الاثنين 22-8-2022) أن هايدن 4 ستبدأ إنتاج الكهرباء من 29 أغسطس آب حتى 30 أبريل نيسان 2023 .

وفي ديسمبر كانون الأول 2020، أعلنت يونيبر أن هايدن 4 ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد يجري إغلاقها في مقابل تعويضات لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت هايدن 4 شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7 بالمئة لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شح في إمدادات الغاز من روسيا.

ومنذ أن خفضت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم” بنسبة 60 في المئة في منتصف يونيو، اضطرت “يونيبر” إلى دفع أسعار أعلى في السوق الفورية لتعويض النقص.

    المصدر :
  • رويترز

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