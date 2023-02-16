يونيبر تبيع مصفاة وقود بحري بالإمارات

قالت شركة المرافق الألمانية يونيبر، الخميس، إنها وافقت على بيع مصفاتها للنفط في الإمارات العربية المتحدة إلى كونسورتيوم يتألف من شركة مونتفورت والمكتب الخاص للشيخ أحمد دلموك آل مكتوم مقابل مبلغ لم تفصح عنه.

وبيع يونيبر إنرجي دي.إم.سي.سي، وهي الوحدة المحلية التابعة ليونيبر لمعالجة النفط الخام وتجارة الوقود البحري، واحد من بين عدة التزامات يجب على يونيبر الوفاء بها مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على إنقاذ حكومي من شأنه أن يتكلف أكثر من 50 مليار يورو (54 مليار دولار).

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن مونتفورت برزت بصفتها أكبر الراغبين في شراء يونيبر إنرجي دي.إم.سي.سي التي تنتج زيت الوقود منخفض الكبريت وتورده إلى سوق الفجيرة، وهي ثالث أكبر سوق عالمية لزيت الوقود.

وقالت مونتفورت اليوم الخميس إن من المتوقع اكتمال الاستحواذ في الأشهر المقبلة وسيخضع للموافقات التنظيمية.

وأضافت “نحن مسرورون بتكوين شراكة استراتيجية مع المكتب الخاص للاستحواذ على موقع ريادي في قطاع في صميم نشاطنا التجاري”.

والمصفاة، الموجودة في الفجيرة، بها منشأة لمعالجة 65 ألف برميل من الخام يوميا وتبيع أكثر من 30 مليون برميل من زيت الوقود منخفض الكبريت لقطاع الشحن سنويا.

وقال آل مكتوم إنه يعتقد أن هذا أحد الأصول الريادية التي ستضيف مزيدا من الخبرات والموارد النافعة للإنتاج المحلي وبيع الوقود البحري.