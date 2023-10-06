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يونيسف: الكوارث المرتبطة بالطقس أدت إلى نزوح ملايين الأطفال

منذ ساعة واحدة
يونيسف

يونيسف

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لفت صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الجمعة، إلى أن الفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث المرتبطة بالطقس دفعت ملايين الأطفال إلى ترك منازلهم، موضحة أن الوضع سيتدهور إذا لم تُتخذ إجراءات.

وذكرت المنظمة أن 43.1 مليون طفل نزحوا داخليا في 44 دولة بين عامي 2016 و2021 بسبب ظواهر مثل الجفاف وحرائق الغابات.

وسجلت يونيسف معظم حالات نزوح الأطفال المرتبطة بالطقس في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بسبب مجموعة المخاطر هناك، تليها منطقة جنوب آسيا.

ومن بين الدول التي سجلت أعلى أعداد على الإطلاق كانت الصين والفلبين لتعرضهما لظواهر طقس متطرف وبسبب ما لديهما من أعداد أطفال كبيرة وقدرات على الإخلاء.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية ليونيسف في بيان “مع تصاعد تأثير تغير المناخ، سيزيد أيضا الانتقال الناجم عنه”.

وأضافت “لدينا الأدوات والمعرفة اللازمتين للاستجابة لهذا التحدي المتصاعد الذي يواجه الأطفال، لكننا نتصرف ببطء شديد”.

وأصبحت ظواهر الطقس المتطرف أكثر شيوعا في السنوات القليلة الماضية بسبب تغير المناخ.

وذكرت يونيسف أن الفيضانات والعواصف شكلت 95 بالمئة من حالات نزوح الأطفال خلال فترة الست سنوات.

وقالت في تقريرها “الأطفال ينزحون بسبب تغير المناخ”.

وقالت فيرينا كناوس مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في يونيسف “القادة يأخذون نزوح الأطفال بالكاد في الحسبان”.

وتتوقع المنظمة في التقرير أن ما يقرب من 96 مليون طفل سينزحون بسبب ظاهرة فيضانات الأنهار وحدها على مدى العقود الثلاثة المقبلة، أي بمتوسط ​​3.2 مليون طفل تقريبا كل عام.

    المصدر :
  • رويترز

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