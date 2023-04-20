يونيسيف: تراجع الثقة في أهمية لقاحات الأطفال الروتينية خلال جائحة كوفيد-19

أفاد تقرير جديد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بتراجع الثقة على مستوى العالم في أهمية لقاحات الأطفال الروتينية ضد أمراض فتاكة مثل الحصبة وشلل الأطفال خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت اليونيسيف إن الانطباع العام لأهمية لقاحات الأطفال تراجع في 52 من أصل 55 دولة شملها الاستطلاع بين عامي 2019 و2021.

وأضافت اليونيسيف أن البيانات “إشارة تحذير مقلقة” من تزايد التردد إزاء تلقي اللقاحات وسط انتشار معلومات خاطئة وتراجع الثقة في الحكومات وكذلك الانقسام السياسي.

وقالت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة في بيان “لا يمكننا السماح بأن تصبح الثقة في اللقاحات الروتينية ضحية أخرى للجائحة. وإلا قد تكون الموجة المقبلة من الوفيات بها أعداد أكبر من الأطفال المرضى بالحصبة أو الدفتريا أو أمراض أخرى يمكن الوقاية منها”.

وقالت اليونيسيف إن تغير الانطباع مقلق بشكل خاص لأنه يأتي بعد أكبر تراجع مستمر في تحصين الأطفال باللقاحات في جيل واحد خلال اضطرابات كوفيد.

وإجمالا، لم يحصل 67 مليون طفل خلال الجائحة على لقاح واحد أو أكثر من اللقاحات المنقذة للحياة، وتعطلت مساعي تدارك ذلك على الرغم من تزايد تفشي الأمراض.

وذكر التقرير السنوي الذي حمل عنوان “حالة الأطفال في العالم” أن الانطباع العام إزاء الثقة في اللقاحات تباينت على مستوى العالم.

لكن التقرير شدد على أن الثقة في اللقاحات يمكن أن تتغير بسهولة وأن النتائج ربما لا تشير إلى اتجاه طويل الأمد.

وعلى الرغم من تراجع الثقة، قال أكثر من 80 بالمئة من المشاركين في ما يقرب من نصف الدول التي شملها الاستطلاع إن لقاحات الأطفال مهمة.