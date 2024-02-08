يونيليفر: نمو المبيعات في آسيا تضرر في الربع الأخير من 2023

أفادت شركة يونيليفر البريطانية اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، أن نمو مبيعاتها في جنوب شرق آسيا تضرر خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب مقاطعة متسوقين في إندونيسيا علامات تجارية لشركات متعددة الجنسيات “ردا على الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط”.

والشركة المصنعة لصابون دوف ومكعبات مرق كنور وآيس كريم (بوظة) بن آند جيري من بين العديد من العلامات التجارية الغربية التي تعرضت لاحتجاجات وحملات مقاطعة خصوصا في الدول التي يقطنها عدد كبير من السكان المسلمين بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل في الصراع الدائر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وسجلت شركة ماكدونالدز هذا الأسبوع أول تراجع في مبيعاتها الفصلية منذ قرابة أربع سنوات، ويرجع الانخفاض نسبيا إلى الصراع في الشرق الأوسط. وقالت الشركة إن الحرب “أثرت بشكل ملموس” على الأداء في بعض الأسواق الخارجية.

وقالت شركة يونيليفر إن مبيعاتها في إندونيسيا التي يقطنها أكثر من 200 مليون مسلم انخفضت برقم من خانتين في الربع الرابع.

وأضافت أنها “شهدت منذ ذلك الحين بعض التحسن في استخدام العملاء والمستهلكين في يناير”.

وقال هاين شوماخر الرئيس التنفيذي ليونيليفر إن الشركة “لا ترى تأثيرات مادية على سلسلة التوريد لدينا” نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس والهجمات المرتبطة به على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف شوماخر في اتصال هاتفي مع صحفيين “من الواضح أن هناك بعض الخلل المحدود في بعض المكونات الرئيسية والشحن وما إلى ذلك. لذا هناك بعض التأخير لكنني لا أسميه تأخيرا ملموسا”.

وأضاف “نعمل مع وكلاء للشحن وشركات نقل كبرى وأعلم أنهم يسلكون طرقا أطول”، وأشار إلى أن الكثير من المنتجات والمواد التي تستخدمها شركة يونيليفر يتم الحصول عليها من مصادر محلية وإقليمية حيث يتم بيعها.

ودعا مجلس إدارة شركة بن آند جيري التابعة لشركة يونيليفر الشهر الماضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وأعلنت العلامة التجارية في يوليو تموز 2021 أنها ستوقف مبيعاتها في الضفة الغربية المحتلة ومناطق في القدس الشرقية، قائلة إن بيع الآيس كريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يتعارض مع قيمنا”.

وفي عام 2022، باعت شركة يونيليفر حصتها في شركة بن آند جيري في إسرائيل.