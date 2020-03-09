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يُطلق الأربعاء.. حزب تركي جديد بزعامة حليف سابق لأردوغان

قال نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباجان، خلال مقابلة مع محطة “فوكس” التلفزيونية، اليوم الاثنين، إنه سيطلق حزبه السياسي الذي طال انتظاره يوم الأربعاء وذلك بعد 8 أشهر من استقالته من حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان باباجان قد أعلن في يوليو الماضي استقالته من الحزب بسبب “خلافات عميقة” حول توجهات الحزب وتحركه لتأسيس حزب جديد.

وكان باباجان استقال من الحزب التركي الحاكم في يوليو الماضي، معللا ذلك بخلافات متفاقمة داخل الحزب الذي شارك في تأسيسه، وكشف عن نيته إطلاق حزبه الجديد الذي سينافس الحزب الحاكم في تركيا، مشيرا إلى أنه سيشكل الحزب السياسي الجديد “لتحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس أردوغان”.

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يذكر أن باباجان هو واحد من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، وشغل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية خلال سنواته الأولى في السلطة قبل أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء، وهو دور تولاه من 2009 إلى عام 2015.

واستقال باباجان من الحزب الحاكم في تركيا بعد أن تكبد أردوغان هزيمة مريرة في انتخابات مجالس البلدية في يونيو الماضي.

وقد يؤدي حزب بقيادة باباجان إلى تقويض قاعدة أنصار الرئيس التركي، لإمكانية الرجل والحليف السابق على استقطاب أشخاص من أوساط قاعدة حزب “العدالة والتنمية”.

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