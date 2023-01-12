ًوزير العدل الأمريكي يعين مستشاراً خاصاً للتحقيق بتعامل بايدن مع وثائق حساسة

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند (الخميس 12-1-2023) تعيين مستشار خاص للتحقيق في تعامل الرئيس جو بايدن مع وثائق حكومية حساسة، وهو تحقيق ربما يلقي بظلاله على مسعى الرئيس الديمقراطي المتوقع لإعادة انتخابه في عام 2024.

جاء الإعلان بعد ساعات من كشف محامي البيت الأبيض اليوم عن أن الفريق القانوني لبايدن عثر على مجموعة ثانية من الأوراق السرية تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس في مخزن بمنزله في ولاية ديلاوير. وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه تم العثور على وثائق سرية تعود لتلك الفترة في نوفمبر تشرين الثاني في مركز أبحاث بواشنطن.

وقال جارلاند إنه عين روبرت هور، المدعي السابق في ماريلاند، مستشارا خاصا لهذه القضية.

ويتم أحيانا تعيين مستشارين خاصين للتحقيق في القضايا الحساسة سياسيا، ويقومون بمسؤولياتهم بدرجة من الاستقلالية عن قيادة وزارة العدل، بما في ذلك جارلاند، الذي عينه بايدن. ويوجه المستشارون الخاصون أحيانا، ولكن ليس دائما، تهما جنائية.

كان جارلاند قد عين في نوفمبر تشرين الثاني جاك سميث مستشارا خاصا للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بتعامل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية والجهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وأعلن ترامب، الذي هزمه بايدن في عام 2020، في نوفمبر تشرين الثاني ترشحه للرئاسة في عام 2024.

ومن المتوقع أن يطلق بايدن (80 عاما) حملة إعادة انتخابه رسميا في الأشهر المقبلة. وربما يلقي الكشف عن هذه الوثائق بظلاله على الحملة.

وقال بايدن للصحفيين اليوم الخميس إنه سيتحدث عن “كل ذلك قريبا”، وذلك قبل أن يقرأ من بيان مُعد سلفا المعلومات التي ذكرها البيت الأبيض قبل ذلك بدقائق قليلة.

وقال بايدن “كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعرف الناس أنني آخذ الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد. كما قلت إننا نتعاون بشكل كامل وشامل مع المراجعة التي تُجريها وزارة العدل”.

وأضاف أن فريقه القانوني اكتشف عددا قليلا من المستندات ذات العلامات السرية في مناطق تخزين وخزائن الملفات في مكتبته الشخصية في منزله في ويلمنجتون. والمكتبة ملحقة بمرآبه الذي قال بايدن إنه مغلق.

وتعني هذه التطورات أن الخصمين المحتملين في انتخابات 2024، بايدن وترامب، يواجهان تحقيقات من مستشارين خاصين.