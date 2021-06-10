الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

‏ماكرون: نعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية

10 - يونيو - 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أننا نريد حكومة إصلاح في لبنان ونتمسك بخارطة الطريق التي اقترحتها.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: “فرنسا تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد”.

وأعلن ماكرون عن “تغييراً عميقاً” في الحضور العسكري الفرنسي في الساحل. واعتبر أن البرنامج النووي لإيران لا يزال يشكل تهديداً.

في سياق متصل، حذر البنك الدولي الثلاثاء، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنسبة 9.5 في المئة في العام 2021.

وأورد التقرير أنه “من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.

    المزيد من أخبار العالم

    معبر بيت حانون- إيرز الفاصل بين غزة وإسرائيل
    إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة للفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى
    الذهب الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حرب العقوبات تستعر.. أستراليا تحظر واردات الذهب الروسي
    بعد السائحة الرومانية.. ضحية ثانية لسمكة القرش في الغردقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    ماء البحر- تعبيرية
    فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق