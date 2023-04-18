10 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن أبرز ممولي حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن أبرز ممولي حزب الله ناظم سعيد أحمد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر “هل لديك معلومات عن ناظم سعيد أحمد؟”.

أرسلها إلينا. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار!

هل لديك معلومات عن ناظم سعيد أحمد؟ أرسلها إلينا. قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار! pic.twitter.com/GrrKblCVaa — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) April 18, 2023

وناظم سعيد أحمد هو مبيض أموال بارز وممول مهم لحزب الله ،وهو من أكبر الداعمين لحزب الله، ويجمع أمواله من خلال تجارة الألماس.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على ناظم سعيد أحمد “المشتبه في تمويله “حزب الله”، وقد استخدمت الحكومة البريطانية صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لأحمد في بريطانيا.

وكانت أعلنت الخزانة الأميركية أن ناظم سعيد أحمد، كان قد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصياً، وهو تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب.