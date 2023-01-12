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10 ملايين دولار من أميركا لقاء "العقل المدبر" لهذا التفجير!

منذ ساعة واحدة
علم أميركا

علم أميركا

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عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على رجل وصف بأنّه “العقل المدبر الإرهابي” في تفجير فندق في كينيا عام 2019، أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل، بينهم أميركي.

إذ تبحث الولايات المتحدة عن محمود عبدي عدن، الذي تقدمه على أنه زعيم حركة الشباب الإسلامية ومقرها في الصومال، والتي نفذت هجمات دامية عدة في كينيا المجاورة.

كانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في 15 كانون الثاني 2019 على فندق “دوسيت دي 2” الفخم، في العاصمة نيروبي، خلال حصار استمر عشرين ساعة.

إذ قتل ما لا يقل عن 21 شخصًا بينهم مواطن أميركي وأصيب آخرون بجروح، وقالت السلطات الكينية في حينها إن جميع المهاجمين قتلوا.

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