10 مليون طائر ضحية مذبحة في اليابان بسبب إنفلونزا الطيور

أقدمت السلطات اليابانية على التخلص من حوالي عشرة ملايين طائر في مزارع للدواجن هذا الموسم في ظل ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن وزارة الزراعة قالت (الاثنين 9-1-2023) إن العدد الذي تم ذبحه ارتفع إلى 9.98 مليون في مقاطعة اباراكي، شمال شرق طوكيو، وذلك في نفس اليوم الذي بدأت فيه ذبح نحو 930 ألف دجاجة في مزرعة ببلدة شيروساتو بعدما أظهرت الاختبارات الجينية وجود إنفلونزا الطيور.

ووفقاً لوزارة الزراعة والغابات والمصايد، فإن العدد القياسي السابق للطيور التي تم ذبحها بلغ 9.87 مليون في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ومارس/آذار 2021.

وتم رصد 56 حالة إصابة في 23 مقاطعة من بين 47 مقاطعة هذا الموسم حتى اليوم.

وتم تأكيد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا الموسم في مزرعة دواجن في مقاطعة أوكاياما غرب اليابان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإنفلونزا الطيور المعروف بـ (H5N1) من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الحيوانات بشكل عام والطيور الداجنة بشكل خاص، ويسبب نفوق الطيور المصابة خلال أيام.