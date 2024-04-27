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10 هزاّت ارتدادية تضرب تايوان

منذ 3 دقائق
ردار الهزات الارضية

ردار الهزات الارضية

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ضربت 10 هزاّت ارتدادية بلغت أقواها 6.1 درجات على سلم ريختر، تايوان، في وقت مبكر اليوم السبت 27\4\2024، دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار، بحسب السلطات.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايبيه إن الهزة الأقوى وقعت قبالة ساحل شرق تايوان على المحيط الهادي، مشيرة إلى أنها من توابع الزلزال الذي ضرب منطقة هوالين في الثالث من أبريل/نيسان الجاري وأسفر عن مقتل 18 شخصا وأضرار مادية كبيرة.

وسُجلت الهزة الأقوى على عمق نحو 25 كيلومترا، ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) عقب الهزات التي تسببت في إطلاق صفّارت الهواتف المحمولة في العاصمة تايبيه.

والثلاثاء الماضي شهدت الجزيرة عشرات الهزات بلغت أقواها 6.3 درجات وأدت إلى تمايل العمارات، وكانت أيضا ارتدادات للزلزال الذي وقع مطلع الشهر الجاري ووُصف بأنه الأعنف منذ 25 عاما.

وتسبب الزلزال العنيف في انزلاقات للتربة أدت لقطع طرقات وإلحاق أضرار جسيمة بعمارات في محيط مدينة هوالين الكبيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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