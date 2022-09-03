السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

100 مليار يورو.. إيطاليا ستنفق ميزانية هائلة هذا العام لاستيراد الطاقة

منذ 22 ثانية
علم إيطاليا

علم إيطاليا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو (السبت 3-9-2022) إن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، مما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة.

وأضاف فرانكو أن إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75 بالمئة من استهلاكها للطاقة. ويبلغ صافي تكلفة واردات الطاقة 43 مليار يورو.

وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي السنوي للأعمال في تشيرنوبيو “إننا ننقل الثروة إلى الخارج”.

وتابع قائلا إن مبلغ 100 مليار يورو “يصل الى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي والذي ننقله الى دول منتجة للطاقة”.

وذكر أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جدا ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال “ما يهم هو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية… من أجل توصيل أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات محتملة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محطة زابوريجيا الأوكرانية تفقد الاتصال بآخر خط كهرباء خارجي رئيسي
شعار الأمم المتحدة
مسؤول روسي يحثّ على نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة محايدة
أفراد من جماعة فرسان مالطا
بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جويل حاتم وجورج الراسي
عندي إثباتات.. جويل حاتم تفجر مفاجأة بشأن رفيقة جورج الراسي في الحادث
الدولار
بلبلة في سوق الصرافين... والسبب؟
شاطئ في أنطاليا
سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!