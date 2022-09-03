100 مليار يورو.. إيطاليا ستنفق ميزانية هائلة هذا العام لاستيراد الطاقة

قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو (السبت 3-9-2022) إن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، مما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة.

وأضاف فرانكو أن إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75 بالمئة من استهلاكها للطاقة. ويبلغ صافي تكلفة واردات الطاقة 43 مليار يورو.

وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي السنوي للأعمال في تشيرنوبيو “إننا ننقل الثروة إلى الخارج”.

وتابع قائلا إن مبلغ 100 مليار يورو “يصل الى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي والذي ننقله الى دول منتجة للطاقة”.

وذكر أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جدا ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال “ما يهم هو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية… من أجل توصيل أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات محتملة”.