100 مليون دولار.. ستاربكس ستدعم الاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع

أنشأت سلسلة “ستار باكس” الأميركية الشهيرة، صندوقا بقيمة 100 مليون دولار، للاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع، والشركات الصغيرة الموجودة في أحياء السود، والسكان الأصليين، والأشخاص الملونين.

الصندوق الذي يدعى “صندوق الصمود المجتمعي”، هو جزء من خطة أوسع لدى “ستار باكس”، لتحقيق العدالة الاجتماعية والعرقية، خاصة في المناطق التي توجد فيها متاجر القهوة الخاصة بالشركة، بحسب شبكة “سي ان بي سي” الأميركية.

وفي يونيو الماضي وأثناء مظاهرات “حياة السود مهمة”، تعهدت مؤسسة “ستار باكس” بتقديم مبلغ بقيمة مليون دولار كمنح للأحياء، حيث انضمت إلى العديد من الشركات التي قالت إنها ستقدم أموالا لمكافحة العنصرية.

وانتهى الأمر بالمؤسسة بتقديم منح إضافية بقيمة 500 ألف دولار على شكل منح.

كما بحثت سلسلة القهوة الشهيرة أوضاعها الداخلية، من أجل جعل قوتها العاملة أكثر تنوعا من خلال تحديد أهداف إدارية وربط مكافآت المديرين التنفيذيين بتحقيق تلك المعايير.

وتنوي “ستار باكس” إنفاق المئة مليون دولار على مدار الأربع سنوات القادمة في نحو 12 مدينة أميركية، يوجد بها سكان سود، وأصليون، وأشخاص ملونون.

والمدن بحسب تقرير “سي ان بي سي”، هي أتلانتا، ديترويت، هيوستن، لوس أنغلوس، ميامي، مينيابوليس، نيو أورلينز، نيويورك، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، واشنطن العاصمة، وفيلادلفيا.

وستذهب الأموال إلى المؤسسات المالية، مثل المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، التي تقدم خدمات مالية لذوي الدخل المنخفض. ومن المفترض في نهاية المطاف أن تكون الشركات الصغيرة ومشاريع تنمية الأحياء هي المستفيدة من هذا البرنامج.

وقالت رئيسة العمليات بـ”ستار باكس”، روز بريور، ″نحن نعرف هذه المجتمعات. هؤلاء هم بعض شركائنا في العمل، وفي بعض الحالات، قد يكونون حتى موردا صغيرا لستاربكس”

وأضافت بريور “لذا عندما تفكر في الأمر، ولكن لا يمكنك المساعدة ولكن تتعاطف معهم، فأنت تريدهم أن يزدهروا أيضا، لكننا نفهم أيضا ما يمرون به”.