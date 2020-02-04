بسبب كورونا.. مدن صينية تفرض الحجر الصحي

فرضت مدينة هانغتشو الصينية الحجر الصحي على سكانها، خوفا من انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك مع ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس إلى 425 حالة.

وأعلنت 3 مناطق في مدينة هانغتشو، التي تضمّ مقر مجموعة التجارة الإلكترونية “علي بابا”، أنه سيسمح من الآن فصاعدا لفرد واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضع.

وأعلنت بلديّة مدينة تايتشو اتباعها نفس الإجراءات.

وجاء إعلان المدينتين الكبيرتين في شرق الصين، بالرغم من أنهما تبعدان مئات الكيلومترات عن مركز تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بوسط البلاد ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الصين إلى 19967 مصابا في سائر أنحاء البلاد، فيما يبلغ عدد الإصابات في العالم نحو 20155 شخصا.