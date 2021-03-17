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11 حالة تخثر للدم لدى معنيين بلقاح أسترازينيكا في بلجيكا

17 - مارس - 2021
لقاح "أسترازينيكا"

لقاح "أسترازينيكا"

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أعلنت وكالة الأدوية أن 11 حالة تخثر للدم لدى معنيين بلقاح أسترازينيكا في بلجيكا.

في المقابل، قال خبير في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعكف حاليا على مراجعة منهجية لأي إشارات ومخاوف تتعلق بسلامة لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد، لكنها توصي باستمرار التطعيم به حتى الانتهاء من تلك التحقيقات.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار بعض البلدان تعليق استخدام لقاح “أكسفورد-أسترازينيكا” عقب انتشار تقارير عن تعرض بعض الناس الذين حصلوا عليه لجلطات.

وانضمت السويد ولاتفيا إلى ألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي علقت استخدام اللقاح كإجراء احترازي.

كما أوقفت فرنسا وأيرلندا والدنمارك والنرويج وبلغاريا وأيسلندا والنمسا مؤقتا التطعيم باللقاح، بينما أرجأت جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا التطعيم.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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