الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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11 دولة تدرب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16"

منذ 44 دقيقة
طائرة اف-16

طائرة اف-16

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كشف مسؤولون يشاركون في قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، اليوم الثلاثاء، أن “تحالفا يضم 11 دولة سيبدأ تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات “إف-16″ المقاتلة في آب/ أغسطس في الدنمارك وإن مركزا للتدريب سيُقام في رومانيا”.

وتقود الدنمارك وهولندا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، جهودا دولية لتدريب طيارين وفريق دعم وصيانة للطائرات والتمكن في نهاية المطاف من توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن للصحفيين بعد مراسم التوقيع: “نأمل أن نتمكن من رؤية نتائج في بداية العام المقبل”.

وحتى الآن، لم تلتزم أي دولة بإرسال طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، على الرغم من أن بولندا وسلوفاكيا قدمتا 27 طائرة من طراز ميغ-29 لتكملة أسطول الطائرات المقاتلة الأوكرانية.

ودأبت كييف على مطالبة الدول الغربية بتزويدها بالطائرات وتدريب طياريها على استخدامها لمواجهة التفوق الجوي لموسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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