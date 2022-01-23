السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

110 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الأسرى الفلسطينيين

23 - يناير - 2022
أوضاع صعبة للأسرى الفلسطينيين

أوضاع صعبة للأسرى الفلسطينيين

A A A
طباعة المقال

أفاد نادي الأسير بإصابة 110 أسرى، اليوم الأحد، بفيروس كورونا في سجني “ايشل”، وعوفر.

وأوضح أن نحو 100 أسير في سجن “عوفر” أصيبوا بفيروس كورونا، في قسمي (22، و17).

وأشار إلى أن 10 أسرى أصيبوا أيضا بفيروس كورونا في سجن “ايشل – بئر السبع” بينهم الأسير نائل البرغوثي.

والأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث دخل عامه الـ42، وكان قد أمضى 34 عامًا بشكل متواصل وافرج عنه عام 2011 في صفقة “وفاء الأحرار”، وأعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من رفاقه المحررين في صفقة “وفاء الأحرار”.

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى “إن 5 أسرى آخرين أصيبوا في قسم 22 بسجن عوفر”، مشيرًا إلى أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت القسم بالكامل، وسط توقعات بازدياد عدد الأسرى المصابين بالفيروس نتيجة الاختلاط.

وحمل مكتب إعلام الأسرى، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتشار فيروس كورونا في سجون الاحتلال، محذرًا من اتساع رقعة انتشار الفيروس في سجون الاحتلال، فيما طالب مكتب إعلام الأسرى، المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر العمل على تقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى بعد مماطلة وتعنت إدارة سجون الاحتلال.

    المزيد من أخبار العالم

    عمليات تفتيش السفينة الأوكرانية الأولى التي رست في تركيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تركيا: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا
    إيران
    ايران تحذّر إسرائيل: ستدفع ثمنا باهظا لهجماتها على غزة
    علما اميركا والصين
    بعد تعليق التعاون العسكري.. الصين تتجاهل اتصالات أميركا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    ليليان شعيتو
    بيان موحد عن عائلتي ليليان شعيتو وزوجها.. برعاية المفتي قبلان
    اللواء حسين سلامي
    قائد الحرس الثوري يكشف مفاجأة "صاروخية" يحضرها حزب الله!!