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12 قتيلا جراء انهيار أرضى في كولومبيا

منذ ساعة واحدة
انهيار أرضي في كولومبيا- أرشيفية

انهيار أرضي في كولومبيا- أرشيفية

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قالت السلطات ووكالات إنقاذ اليوم الاثنين إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما طمر انهيار أرضي حافلة في شمال غرب كولومبيا.

وضرب الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة المركبة أمس الأحد في المنطقة بين قريتي بويبلو ريكو وسانتا سيسيليا في إقليم ريسارالدا على بعد 230 كيلومترا من العاصمة بوجوتا.

وقال فيكتور مانويل تامايو حاكم ريسارالدا للصحفيين، الاثنين “لسوء الحظ أسفرت هذه المأساة عن مقتل 12 شخصا”.

وأضاف أنه تم إنقاذ خمسة وسيبحث عمال الإنقاذ في مكان الحادث عن آخرين.

وقال تامايو “كل الجهود جارية لانتشال الجثث التي لا تزال داخل الحافلة”.

وقال مسؤولون إن 25 على الأقل كانون على متن الحافلة خلال انتقالها بين كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، وكوندوتو في إقليم تشوكو.

وشهدت كولومبيا موسم أمطار غزيرة غير معتاد، والذي يعزى إلى ظاهرة لا نينا المناخية.

وأسفرت الحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة عن مقتل أكثر من 216 شخصا وتشريد 538 ألفا حتى الآن في عام 2022، وفقا لإحصاءات حكومية. وتظهر البيانات أن 48 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين على مستوى البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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