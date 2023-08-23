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12 قتيلا في نزاع على الأراضي بالكونغو الديمقراطية

منذ 6 دقائق
الكونغو الديمقراطية - أرشيفية

الكونغو الديمقراطية - أرشيفية

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قال الجيش ورئيس جماعة مجتمع مدني محلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، إن تسعة مدنيين وثلاثة من قوات الأمن قتلوا عندما نشب نزاع على الأراضي بين سكان في قريتين متجاورين في شرق البلاد وصل إلى حد العنف والاشتباكات المسلحة.

وقال متحدث باسم الجيش في المنطقة إن اشتباكات نشبت بين سكان قريتي نياتسا وأدروفال في إقليم إيتوري المضطرب يومي الأحد والاثنين.

وفضلا عن مقتل مدنيين، قتل شرطيان وجندي أثناء محاولتهم التدخل. وأضاف أن شرطيين وجنديين في عداد المفقودين.

وقال رئيس جماعة مجتمع مدني محلية إن الاشتباكات نشبت إثر خلاف طويل الأجل بين القريتين حول ملكية أرض لكنه لم يحدد ما الذي تسبب في تصعيد الخلاف إلى اشتباك مسلح.

    المصدر :
  • رويترز

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