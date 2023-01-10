12 قتيل في احتجاجات مناهضة للحكومة جنوب بيرو

قالت وزارة الصحة، الاثنين، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم في أعقاب اشتباكات في خولياكا في جنوب بيرو بعد استئناف احتجاجات مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وأضافت الوزارة أن من بين القتلى مراهقين اثنين.

وارتفعت حصيلة الاشتباكات مع قوات الأمن في الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى 34 منذ اندلاعها في مطلع ديسمبر كانون الأول في أعقاب عزل كاستيلو واعتقاله بعد فترة وجيزة من محاولته حل الكونجرس على نحو غير قانوني.

وكتبت الوزارة في بيان على فيسبوك أن ما لا يقل عن 38 شخصا أصيبوا ونقلوا للمستشفى في خولياكا.

وإضافة إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح كاستيلو، يطالب المحتجون باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوراتي وإغلاق الكونجرس وإجراء تعديلات في الدستور.

وقالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إنها ستقوم بزيارة إلى بيرو بين الأربعاء والجمعة وستزور ليما وغيرها من المدن لتقييم الوضع.