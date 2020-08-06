12 مليون متعافي من كورونا حول العالم

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ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا المستجد ، في خطوة ايجابية خاصة في ظل الأرقام المأساوية التي يسجلها الفيروس .

تخطت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا حول العالم عتبة الـ12 مليون حالة، بينما لامست حصيلة الإصابات بالفيروس حاجز الـ19 مليونا.

وكشف عن هذه الأرقام إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم صباح الخميس.

وأظهرت بيانات الموقع أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 12 مليونا و168522 حالة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 18 مليونا و978366 حالة.

كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات بلغ 711241 حالة.

وفاة كل 15 ثانية

وكان إحصاء أجرته وكالة رويترز للأنباء، قد كشف أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تجاوز 700 ألف شخص على مستوى العالم، الأربعاء، بمعدل شخص كل 15 ثانية.

ووفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات من الأسبوعين الماضيين، فإنه يتوفى 5900 شخص في المتوسط كل 24 ساعة، نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19.

ويعني ذلك وفاة 247 شخصا كل ساعة، أو شخص كل 15 ثانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، هي من أعلى الدول تسجيلا للوفيات بسبب الوباء.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في العالم، لكن على الرغم من ذلك فقد اعتمد الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء لهجة متفائلة.