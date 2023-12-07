13 فردًا وكيانًا.. أميركا تفرض عقوبات على شبكة تُموّل الحوثيين

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على 13 فردًا وكيانًا بمزاعم تحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى جماعة الحوثي اليمنية، من بيع وشحن سلع إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني دعم المخطط الذي يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.

وقال وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون، إن الأموال التي قدمتها إيران ساعدت في تنفيذ الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما عرض التجارة الدولية للخطر.

ونقل بيان الخزانة عن نيلسون: “لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجأة.. هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية”.

ويقول الحوثيون إنهم يشنون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ردًا على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

فيما تنفي إيران أي تورط لها في الهجمات.

وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، وتمنع بشكل عام الأميركيين من إجراء معاملات معهم.