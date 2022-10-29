13 هزّة أرضية تضرب بيرو

ضربت 13 هزة أرضية بلغت قوة أشدّها 5.9 درجة جنوب بيرو، دون إصابات أو أضرار مادية، الجمعة.

وسجّلت الهزّة التي بلغت قوتها 5,9 درجة عند الساعة 15,22 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 26 كيلومترا، على مسافة 111 كيلومترا جنوب غرب مدينة إيكا الساحلية التي تبعد 400 كيلومتر إلى جنوب ليما، على ما أوضح المركز الوطني لرصد الزلازل.

واستبعدت إدارة الجغرافيا المائية والملاحة خطر وقوع زلزال أقوى.

ووقعت آخر هزة أرضية بلغت قوتها 5,2 درجة عند الساعة 18,35 مساء بالتوقيت المحلي، وكان مركزها في المحيط الهادئ على عمق 15 كيلومترا وعلى مسافة 96 كيلومترا جنوب غرب إيكا.

وتتعرض البيرو كل عام لـ400 هزة أرضية على الأقل يشعر بها السكان، إذ تقع على حزام النار في المحيط الهادئ وهي نقطة نشاط زلزالي يمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية.