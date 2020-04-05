130 إصابة بكورونا في طوكيو

شهدت طوكيو تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة الصحية أن هذا العدد هو الأكبر في يوم واحد حتى الآن في العاصمة، ورفع عدد الحالات المؤكدة بها إلى أكثر من ألف.

وحثت حكومة المدينة سكان طوكيو البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة على البقاء في منازلهم مع زيادة عدد الحالات الجديدة في الأيام الماضية.

وفي أستراليا، أشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا 181 حالة خلال 24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد، في أستراليا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد-19، وهو المرض الناجم عن الفيروس إلى 34 حالة.

ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من 5%، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة أخرى. وبهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة، وتوفي 23 شخصا في تايلاند منذ ظهور الفيروس لأول مرة في يناير.

وفي إسرائيل، ارتفع عدد الوفيات إلى 47، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 8018 شخصاً من بينهم 127 في حال خطرة.