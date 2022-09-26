15 قتيلا بينهم 11 طفلا في إطلاق نار بمدرسة روسية

قال محققون إن مسلحا يرتدي قميصا عليه صليب معقوف قتل 15 شخصا، من بينهم 11 طفلا، وأصاب 24 آخرين في مدرسة بروسيا، الاثنين قبل أن ينتحر.

وقتل المهاجم، وهو رجل في أوائل الثلاثينيات من عمره عرفته السلطات باسم آرتم كازانتسيف، اثنين من حراس الأمن ثم فتح النار على التلاميذ والمعلمين في المدرسة رقم 88، التي كان تلميذا بها يوما ما، في مدينة إيجيفسك.

وقالت لجنة التحقيق الروسية، التي تتناول الجرائم الكبيرة، إنها تتحرى الاشتباه في وجود صلات للجاني بحركة “النازيون الجدد”.

وقالت اللجنة في بيان “حاليا المحققون… يُفتشون منزله ويدرسون شخصية المهاجم وآراءه والبيئة المحيطة به… يجري التحري عن مدى تمسكه بآراء الفاشية الجديدة والفكر النازي”.

وقال ألكسندر بريتشالوف، حاكم جمهورية أودمورتيا وعاصمتها إيجيفسك، إن المهاجم كان يخضع للعلاج في مصحة “نفسية وعصبية”. وأوضح المحققون أن الرجل كان بحوزته مسدسان وكمية كبيرة من الذخيرة.

وشهدت روسيا العديد من حوادث إطلاق النار في المدارس خلال السنوات القليلة الماضية.