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150 مصابا بمواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في تل أبيب

منذ 60 دقيقة
من المواجهات في تل أبيب

من المواجهات في تل أبيب

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أصيب 150 شخصا على الأقل، السبت، خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.

وقال مراسل الجزيرة إن من بين الجرحى نحو 30 شرطيا، بينما أعلن قائد شرطة تل أبيب أن الاشتباكات باتت تحت السيطرة.

وكانت اشتباكات وأعمال شغب قد اندلعت بين مؤيدين ومعارضين إريتريين يقيمون في تل أبيب، على خلفية مهرجان نظمته سفارة بلادهم في المدينة.

ورافق اشتباكات الجانبين إلقاء متظاهرين الحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة على الشرطة، حيث استدعيت شرطة الخيالة إلى مكان الحادث، وقد استخدمت قنابل الصوت وأطلقت النار في الهواء.

وفي وقت لاحق، تطورت الاشتباكات إلى صدامات بين مؤيدين ومعارضين لنظام الحكم الإريتري.

    المصدر :
  • الجزيرة

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