16 هزة في بلد عربي خلال الـ24 ساعة الماضية!

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة 16 هزة أرضية بقوة أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وقال المركز إن الهزات المسجلة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، بحيث سجلت 7 هزات في لواء إسكندرون وشاطئه بقوة تراوح بين 2 و2.9 درجات وهزة جنوب شرقي بيروت ب 41 كم الساعة 14:25، وبقوة 3.6 درجات وهزة جنوب شرقي حماة ب 3 كم الساعة 21:40 بقوة 1.6 درجات، و 7 هزات في البر التركي بقوة تراوح بين 1.2 و 3.4 درجات.

من جهته، غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر، عبر حسابه على “تويتر” قائلًا:

“الزلازل المتفرّقة حول العالم والتي يشيّع البعض أنها تنتقل من مكان إلى آخر لا تعني شيئًا على الإطلاق، والكلام عن انتقالها لا يمتّ إلى الواقع بصلة”.

نمر أضاف: “أنصح الجميع بعدم تصديق أو تتبّع أو تناقل أخبار مماثلة لأنها مغلوطة 100%”.