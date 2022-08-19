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17 طائرة و 6 سفن حربية.. الصين تواصل تصعيدها العسكري حول تايوان

منذ 5 دقائق
العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً

العلاقات الصينية التايوانية تشهد توتراً كبيراً (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع في تايبه إنها رصدت 17 طائرة وست سفن حربية صينية تعمل حول تايوان (الجمعة 19-8-2022) في الوقت الذي واصلت فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وأضافت أن ذلك شمل قيام ثماني طائرات بعبور الخط الفاصل في مضيق تايوان والذي يكون في الأوقات العادية بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين.

من جهته، اعتبر وزير القوات الجوية الأميركي فرانك كيندال، الجمعة، أن تصرفات الصين حول تايوان تزيد من مستوى المخاطر، لكنه عبّر عن أمله في أن يعود سلوك الصين إلى المعايير المحددة من قبل.

وقال كيندال، متحدثاً للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه يشعر بالقلق إزاء برامج التحديث العسكري الصيني، وتصرفات بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأجرت الصين، التي تعتبر تايوان إقليماً تابعاً لأراضيها، مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر، للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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