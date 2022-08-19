17 قتيلا في هجومين على مدينة خاركيف الأوكرانية

آثار الدمار في خاركيف

قال حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية إن 17 شخصا في المجمل قتلوا وأصيب 42 في هجومين روسيين منفصلين على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقالت خدمة الطوارئ المحلية إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 17 في هجوم صاروخي وقع قبل فجر الخميس. جاء ذلك في أعقاب هجوم روسي على خاركيف أمس الأربعاء قالت خدمة الطوارئ في البداية إنه أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأعلن الحاكم أوليه سينيهوبوف العثور على مزيد من الجثث بينما كانت فرق الإنقاذ تشق طريقها وسط أنقاض المنازل المدمرة.

وكتب على تيليجرام “حتى الآن، لقي 17 شخصا حتفهم في خاركيف… وأصيب 42″، واصفا الهجمات بأنها “عمل إرهابي”.

وقال سينيهوبوف أيضا إن شخصين قتلا اليوم الخميس في هجوم صاروخي على بلدة كراسنوهراد في منطقة خاركيف.

ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي هجوم الأربعاء على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بأنه “ضربة ملتوية… استهدفت المدنيين بلا مبرر”.

وأضاف “لا يمكننا أن نغفر ذلك. سوف ننتقم”.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين عمدا خلال ما تسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وقالت تمارا كرامارينكو، وهي من سكان خاركيف، لرويترز إن صاروخا أصاب المسكن الذي تعيش فيه أمس الأربعاء.

وأضافت “فرقعة… ثم ضباب رمادي… لدينا ثلاث نوافذ، لم يتبق شيء آخر! بدأت السلالم في الانهيار، وراح الناس يساعدون بعضهم”.