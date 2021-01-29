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181 ألف فحص كورونا في الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية

29 - يناير - 2021
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 180.930 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3.962 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 297.014 حالة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”

وأكدت الوزارة شفاء 2.975 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل مجموع المتعافين 269.999 حالة.

كما أشارت إلى وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 826 حالة.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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