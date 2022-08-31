1818 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء أن بر الصين الرئيسي سجل 1818 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء هي 392 ظهرت عليها أعراض و1426 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1829 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 382 مصحوبة بأعراض و1447 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد 5226.

وحتى أمس الثلاثاء، سجل بر الصين الرئيسي إجمالا 243081 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق. كما لم تسجل المدينة أي حالات بدون أعراض مثل اليوم السابق، بحسب بيانات الحكومة المحلية.

وفي مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، سُجلت إصابة محلية مصحوبة بأعراض وأخرى بدون أعراض يوم الثلاثاء.

وفي مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، سُجلت 37 إصابة محلية جديدة يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 35 في اليوم السابق.