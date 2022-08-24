19 سياسة جديدة.. الصين تعلن عن مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد

نقلت وسائل إعلام حكومية عن مجلس الوزراء الصيني قوله (الأربعاء 24-8-2022) إن الصين ستتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز الاقتصاد، بما يشمل زيادة التمويل لدعم مشاريع البنية التحتية وزيادة الدعم للشركات الخاصة وشركات التكنولوجيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مجلس الوزراء قوله في بيان بعد اجتماع دوري رأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إن الصين ستضيف 19 سياسة جديدة فوق الخطوات التي تم الإعلان عنها في مايو أيار، بما في ذلك زيادة حصة أدوات تمويل السياسات بمقدار 300 مليار يوان (43.69 مليار دولار).

وقال بيان مجلس الوزراء “في الوقت الحالي، الاقتصاد يواصل اتجاه التعافي الذي سجله في يونيو (حزيران)، لكن أسس التعافي ليست قوية.”

وقالت وسائل الإعلام إن مجلس الوزراء كرر القول بأن الصين ستتفادى تحفيزا مفرطا.

ونقلت عن مجلس الوزراء قوله إن الصين ستخفض تكاليف التمويل وستوافق على حزمة مشاريع للبنية التحتية.

ونجا اقتصاد الصين بصعوبة من انكماش في الربع الثاني. وانتعش النشاط الاقتصادي في يونيو حزيران لكنه تباطأ في يوليو تموز، مما يزيد الضغوط على صانعي السياسات لتعزيز الدعم.

وفي مايو أيار، أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من 33 إجراء تشمل السياسات المالية والاستثمار والصناعة لتنشيط الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا.